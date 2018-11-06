İş dünyası OSB'de bir araya geldi

SABANCI Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, Antalya OSB organizasyonuyla gerçekleşen 'Ekonomi, Finans, Teknoloji ve Siz' adlı söyleşi programı, Antalya iş dünyasını buluşturdu. Antalya OSB Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mahmut Kaplan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı M. Sadi Kan, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İlhami Kaplan, Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Semih Beken, Antalya İşadamları Derneği Başkanı Ersan Göksan, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Canan Gürkan, Antalya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Gülaçtı, Bölge sanayicileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası meclis ve komite üyeleri ile birlikte çok sayıda iş insanı katıldı.

ÜRETENE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan OSB Başkanı Ali Bahar, üreticinin üvey evlat muamelesi gördüğünü savunarak, "Öncelikle bizim sanayi-üretim ve ekonomi yapımızı bilimle izah edecek, akılla yönetecek ve sosyal adalet ile dağıtacak bir hale getirme zorunluluğumuz vardır. Maalesef bugün üreten, üvey evlat konumundadır. Türbülanstan en çok etkilenenler, istihdam sağlayan, üreten bizleriz" dedi.

SANAYİCİNİN SORUNLARI

Sanayicilerin karşılaştığı sorunlara değinen Başkan Bahar, "Bugün elektrik ve doğalgazı hemen sınırımızın yanında bulunan bir evden daha yüksek fiyatta kullanıyoruz. Yüzde 40'ları aşan faiz ile üzerimizdeki onlarca yük ile uğraşıyoruz. KGF ve kredilerde sübvansiyonlu yapılandırmalarda bulunulmasını, enerji fiyatlarında sanayicinin öncelikli olmasını, kıdem ve ihbar tazminatı yüklerinin fonla çözülmesini, üzerimizdeki atıl, kullanmadığımız istihdamın alınmasını, ihracat yapanın gerçekten yanında olunması gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. Enflasyon baskısının TÜFE üzerinden, son ürün üzerinden yapılmasının ne büyük haksızlık olduğunu, bunun haksız rekabete yol açacağını, üretici milli firmaları zor duruma sokacağını anlatıyoruz. Desteklerin belli sektörlere ve son ürüne değil, üretime giren özellikle ihracat odaklı hammadde ve ara ürünlere uygulamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bahar'ın ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaklaşık 3 saat süren sunumu kapsamında konuklara, Türkiye ve dünya ekonomisi, ticaret hayatı, Ar-Ge-inovasyon ve teknolojideki gelişmeler hakkında oldukça çarpıcı ve önemli bilgiler verdi.