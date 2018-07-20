İngiliz Rehber, Yayaya ve Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

İNGİLİZ Rehber, yayaya ve park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Antalyada İngiliz Rehber kadın kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki yayaya ardından da park halindeki 2 otomobile çarptı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde İngiliz Rehber kadının kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki yayaya ardından da park halindeki 2 otomobile çarptı. Kaza da 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mhallesi Fatih Sultan Bulvarı'nda İngiliz Rehber Chloe J.C.'nin kullandığı 07 FUU 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Zeynep Y.'ye çarptıktan sonra park halindeki 67 TA 563 ve 43 AAG 714 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada yaralanan yaya Zeynep Y. ve İngiliz Rehber Chloe J.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 12:12