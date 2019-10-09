İlk ziyaret Adlıhan Dere'ye

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden AESOB Başkanı Dere, şoför esnafının yanında olacaklarını söyledi. Kendisinin de bir taksici esnafı olduğunu belirten Dere, “ Her zaman birlik içerisinde hareket edeceğiz. Şoför esnafımızın sorunlarının çözümünde elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Taksici, nakliyeci, kamyoncu, kamyonetçi esnafımıza ve Antalya’mıza yeni yönetimin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



Şikayetler seçime götürdü

Adlıhan Dere, acısıyla tatlısıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda olağanüstü bir seçim yaşadıklarına dikkat çekerek, “1 Temmuz’da bir önceki başkan 10 taksici esnafının şikayeti üzerine 6 ay polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda cumhuriyet savcılığının talebi ile mahkemece tutuklandı. Bu süreçte birlik başkanı olmam nedeniyle bir çok durakta yaşanan sıkıntı ve sorun nedeniyle taksici esnaflarımız bize geldi. Odada işlemlerdin durması ve yavaşlaması nedeniyle esnafımız Ticaret İl Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuş ve konuyu il müdürlüğü bakanlığa bildirince seçim süreci başlamıştı. Seçim zamanında bizimle ilgili bir çok konuşma oldu. Burada yapılan işlemler şikayet ve yazışmalar sonucu bakanlığın kararı ile oldu” dedi.



Şimdi birlik zamanı

AESOB Başkanı Dere, “Yaşanan süreçte taksici esnafımızdan bana gelenler olunca bazıları rahatsız oldu. Adlıhan Dere kendisi de taksici olduğu için esnafın sorununa sahip çıktı. Ben seçimle geldim. AESOB’u itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama yılmadık esnafın sorunlarına birlik başkanı olarak sahip çıktık. Geçen dönem Mehmet Ali Alkan’a oy verdik iyiydik bugün vermedik kötü olduk. Şimdi birlik zamanı. Dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler yapmak lazım” ifadelerini kullandı. Adlıhan Dere, yeni başkan Niyazi Özçelik’e, 2 yıllık bir çalışma süresi olduğunu ve oy veren vermeyen herkese hizmet etmesi tavsiyesinde bulundu.



Birlikteyiz, el eleyiz

Ziyarette konuşan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ise, mazbatayı alır almaz ilk resmi ziyaretimi birlik başkanına yapmaktan onur duyduklarını söyledi. Özçelik, “Hayırlısı ne ise o oldu ve kazanan esnafımız oldu. Hepimize hayırlı olsun. Odamızda geçmişte yaşanan olumsuzlukların ve köktü intibanın bir daha yaşanmamasını diliyorum. Çünkü etkilenen hep esnafımız oluyor. Bunun için geçmişi geçmişte bırakmak gerekiyor. Çünkü şimdi birlik zamanı. Zaten ‘Birlikteyiz’. Birlik hepimizin ve esnafımızın evi. Bu nedenle esnafımız için el eleyiz. Bundan sonra esnafımız hak ettiği hizmeti alacak” dedi.