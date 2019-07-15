İlk ders 'taytay' sürüşü

MURATPAŞA Belediyesi, motorlu taşıt odaklı ulaşım sistemleri karşısında alternatif olarak hızla yaygınlaşan bisikleti geniş kitlelerle buluşturmak için 2016'da başlayan sürüş eğitimleri, artık mahallelerde devam ediyor. Haziranda Bayındır ve Soğuksu mahallerinde başlayan eğitimler, Meltem Mahallesi'nde devam ediyor. Emel Sevgi Taner İlkokulu bahçesinde devam eden kursta gönüllü eğitmenler, kursiyerlere bisiklet sürme becerisi kazandırılırken trafikte güvenli sürüş eğitimi de veriyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta dersler, kursiyerlerin iki teker üzerinde denge kurmalarını sağlamak için taytay sürüşüyle başlıyor. Taytay sürüşüyle kursiyerler, pedala basmadan ayaklarıyla bisikleti iterek dengede kalmayı öğrenirken, iki teker üzerinde dengeyi kurabilenler sonrasında sağ el altında bulunan arka frenle durma üzerine çalışıyor. Kursiyerler 3'üncü dersin sonunda bisiklet üzerinde dengeyi kurup basit manevraları yapabilecek hale geliyor. Kursiyerlerden Nurşen Bildirici, bisiklete binmenin çocukluk hayali olduğunu belirterek, “Geçen yıl bisiklet kursunu son anda duydum ama vakit geçmişti. Bu sene duyar duymaz başladım. Çok mutluyum. Şu an çok güzel bisiklet kullanıyorum. Hocalarımıza ve bize bu olanağı sağlayan Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Songül Güvenbaş ise uzun yıllardır bisiklet sürmeyi çok istediğini söyledi. Bir belediyenin böyle bir kurs açmasını “Muhteşem" sözüyle anlatan Güvenbaş, “Ben bisiklet kullanmasını hiç bilmiyordum. Kullanana da imreniyordum. İlk defa katıldım. Sıfırdan başladım. 2 gün oldu güzel ilerleme kaydettim" diye konuştu.