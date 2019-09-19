İlçelerde haşere mücadelesi

GAZİPAŞA, Akseki ve Kemer'de sinek ve haşereye geçit vermemek için hummalı çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, özellikle ihbar hattından gelen şikayetleri tek tek inceleyip müdahale ediyor. Akseki'de son zamanlarda artış gösteren karasinek şikayetine karşı harekete geçen ekipler, rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belirli bölgelere yapışkan tuzaklar yerleştiriyor. Ayrıca duvarlar ve ahşap yüzeyler spreyleme yöntemiyle ilaçlanıyor.



PİRE VE KENEYE KARŞI SIKI ÖNLEM



Gazipaşa Çevre Sağlığı Birimi, son günlerde artış gösteren pire ve kene şikayetlerine karşı da teyakkuzda. İhbar hattından gelen şikayetlere müdahale etmesi için görevlendirilen hazır ekip, daha çok kırsal mahallelerde kene ve pirelere karşı uygulamalar gerçekleştiriyor. Bunun yanında merkez mahallelerde kanalizasyon bacalarından çıkarak hanelere yayılan hamam böceklerine karşı da sıkı bir çalışma yürütülüyor.