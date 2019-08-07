İl Sağlık Müdürlüğü'nden kurban uyarısı

İL Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kurban Bayramı sebebiyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesinin, bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini arttırdığını, çok sayıda hayvanın kısa sürede kesilmesinin de çevreye önemli bir yük getirdiğini kaydetti. Bu sebeple Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiğine değinen Ünal Hülür, çevre ve toplum sağlığı açısından da bunun önem arz ettiğini söyledi. Türkiye'deki zoonotik hastalıkların başında kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyozun geldiğine değine Ünal Hülür, "Kurban Bayramı'nda özellikle dikkat edilmesi gereken kist hidatik hastalığı; insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalık insanlara etçil hayvanlar kedi, tilki ve özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Köpeklerin barsaklarında yaşayan parazit yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılmakta, bu yumurtalar rüzgar ve böceklerle yayılarak yiyeceklere, suya ve toprağa bulaşmaktadır. Parazit yumurtalarının bulaştığı yiyeceklerin yenilmesi, suların içilmesi sonucu insanların ve otçul beslenen koyun, keçi, sığır gibi hayvanların iç organlarında kist oluşturmaktadır" dedi. İç organlarında kist oluşan hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olduğuna değine Ünal Hülür, "Böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir. Hastalıktan korunmak için kontrol önlemlerinin alınması, hastalıklı sakatatların imhasının yapılması hastalığın önlenmesinde en önemli adımdır. Kistli sakatatları hayvanlara yedirmeyin, derin bir çukura gömün" diye konuştu. Ünal Hülür, "Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için buzluktan çıkarılmış ve çözülmüş etleri tekrar dondurmayın. Et pişirirken ızgara, fırınlama, haşlama gibi sağlıklı yöntemleri tercih edin. Etleri oda sıcaklığında ve dış ortamda uzun süre bekletmeyin. Günlük et tüketimine dikkat edin. Kesik ve yaralanma durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun" dedi.