İki otelin şezlong kavgası, 50 kişiyle baskın

MANAVGAT'ın dünyaca ünlü tatil merkezi Side turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından, yandaki başka bir otelin sahibi E.K. ve oğlu A.K. hakkında, sahildeki plajın işgal edildiği ve şezlonglarının kaldırılarak gelişigüzel şekilde atıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Daha önce de iki otel arasında zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtilen suç duyurusunda, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında E.K. ve A.K. ile kim olduğu bilinmeyen yaklaşık 50 kişilik bir grubun sahile geldiği, burada otele ait şezlongları bulunduğu yerden kaldırarak, başka yere attığı, bu sırada plajdaki otelin güvenlik görevlisinin telefonla olayı otel yetkililerine haber verdiği belirtildi.



OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Görüntülerde sahilde yürüyüş yapan turistlerin gözleri önünde, plaja inen kalabalık grubun, şezlongları bulundukları yerlerden sökerek, yan tarafa attığı, bu sırada yoldan geçen turistlerin dönüp yaşananları izlediği yer aldı. Olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalışan güvenlik görevlisinin üzerine gruptan 8-10 kişinin yürüdüğü, aynı gruptan bazılarının da bunları uzaklaştırdığı görüldü.



'BİZİ PÜSKÜRTMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR'

Otel sahibi Recep Özden, olay günü Antalya'ya gittiğini belirterek, "Yolda otel müdürlerimden telefon geldi. 'Burayı 40- 50 kişiyle bastılar. Şezlonglarımızı söküyorlar, kendi şezlonglarını yerleştiriyorlar' dedi. Oysa henüz sezon başlamadı. Sırf bizi buradan püskürtmek için uğraşıyorlar. Bizim otelimiz 1997 yılından beridir faaliyette" dedi.



'TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU'

Diğer otelin kaçak olduğunu ve belediyenin yerini işgal ettiğini öne süren Recep Özden, turizm sezonu öncesinde yaşanan olayın, en çok turizme sekte vuracağını kaydetti. Recep Özden, "Burada yaşananların hepsi yürüyüş yapan turistlerin gözü önünde oldu. Kalabalık gruptan bazılarına, bizim arkadaşlarımız bellerindeki silahı görünce müdahale edememiş. Her şey yasayla, yönetmeliklerle belliyken, burada yapılan apaçık bir haydutluk" diye konuştu.

Side’deki 5 yıldızlı Side Prenses Oteli tarafından, hemen yanlarında bulunan Sırma otel sahibi ve oğlu hakkında sahilde bulunan plajının işgal edildiği ve şezlonglarının kaldırılarak gelişigüzel bir şekilde atıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Daha öncede her 2 otel arasında zaman zaman sorunlar yaşanıldığı belirtilen suç duyurusunda, geçtiğimiz hafta içinde akşam saat 17:30 sıralarında Sırma otel sahipleri ile birlikte 50 kişilik bir grubun sahile geldiği, sahilde bulunan Side Prenses otele ait şezlongları bulunduğu yerden kaldırarak başka yere attıkları, bu sırada plajda bulunan otelin güvenlik görevlisi telefonla olayı otel yetkililerine haber verdiği belirtildi. Side Prenses Oteli sahibi Recep Özden, “Henüz sezon başlamadı. Sırma Otel’de kaçak olarak yaptığı inşaat halindeyken buraya şezlong diziyorlar. Yani sırf bizi buradan püskürtmek için uğraşıyorlar. Bizim otelimiz 1997 yılından beridir faaliyette. Biz burası için her sene devlete ecrimisil ödüyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 12:24