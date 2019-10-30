İki kez ameliyat masasından kalktı, üçüncüde sağlığına kavuştu

DÜZCE'DE yaşayan tekstilci Mustafa Özdemir, eşi Dilek Özdemir'in (30) doğumdan sonra hızla aldığı kilolar nedeniyle normal yaşantısını sürdürememesi üzerine eşine şifa aramak için 5 ay önce Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Eşinin tüp mide ameliyatına hazırlandığı sırada Alanya'da kardeşinin evinde bir gece aniden rahatsızlanan Mustafa Özdemir, hastanede yapılan tetkik ve tahliller sonucu karaciğerinde kitle olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. O güne kadar hiçbir şikayeti olmayan Özdemir, kitlenin acil olarak alınması gerektiği belirtilerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Yapılan ileri tetkiklerde kitlenin kanserli olduğu belirlenen Özdemir'in, acil ameliyata alınması gerektiğine karar verildi. Doktorlar, ameliyata aldıkları Mustafa Özdemir'in karaciğerinde kitlenin yanı sıra siroz da olduğunu görünce ameliyatı tamamlamadan sonlandırmak zorunda kaldı. Hem sirozlu hem de kanserli karaciğerin değiştirilmesine karar verilince organ bekleme listesine alınan Özdemir, kadavradan çıkacak uygun karaciğeri beklemeye başladı.Kısa süre sonra kadavradan uygun karaciğer bulunması üzerine Mustafa Özdemir, ikinci kez ameliyata alındı. Karaciğerin nakledileceği sırada kadavradan bağışlanan karaciğerin kıvamı ve görüntüsünün uygun olmadığını fark eden doktorlar, ikinci kez ameliyatı sonlandırmak zorunda kaldı. Doktorlar, hastanın durumunun acil olması nedeniyle canlıdan karaciğer nakli yapılan bir dış merkeze yönlendirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organ bekleme listesinde olan Özdemir, dış merkezde kardeşinden karaciğer nakline hazırlanırken, Antalya'dan gelen haberle büyük sevinç yaşadı. Kadavradan karaciğer bulunduğu haberi üzerine bulunduğu şehirden gece yarısı uçakla Antalya'ya gelen Özdemir, üçüncü kez alındığı ameliyathaneden bu kez sağlığını kazanarak çıktı.Eşinin hastalığına çare ararken kendisi hastalanıp eşinden önce ameliyat olan Mustafa Özdemir, yaşadıklarını 'takdir-i ilahi' olarak değerlendirdi.



'HABER VERİLİNCE GECE YARISI ANTALYA'YA GELDİM'

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan Mustafa Özdemir, üçüncü kez girdiği ameliyathaneden sağlıklı çıktığını belirterek, doktorlarına teşekkür etti. Eşi Fatma Özdemir'in, 2.5 yaşındaki kızlarının doğumundan sonra çok kilo aldığını anlatan Özdemir, “Eşim daha önce kalp kapakçılarından ameliyat olmuştu. Ayrıca skolyoz ameliyatı geçirmişti. Kiloları nedeniyle yatarak uyuyamıyordu, oturarak uyumaya başlamıştı. Çocuğumuza bakamıyor, evle ilgilenemiyordu. Ben hem çalışıp hem onlarla ve evle ilgilenmeye başlamıştım. 5 ay önce eşimin tüp mide ameliyatı için Antalya'ya geldik. Ama ben hastalandım" dedi.Karaciğer naklinin ardından kendini çok iyi hissettiğini belirten Mustafa Özdemir, “Dış merkezde canlıdan karaciğer nakline hazırlanıyordum. Kardeşim karaciğerini verecekti ama nakil yapılmadan bir gece Doç. Dr. Tuğrul Çakır arayarak kadavradan karaciğer bulunduğunu söyledi. Benim uçak biletime kadar her konuda yönlendirdi. Çok sağolsun. Allah razı olsun. Gece yarısı Antalya'ya ulaştım. Ameliyatım gerçekleşti. İki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındım. Çok şükür şu anda kendimi çok çok iyi hissediyorum" diye konuştu.



'EŞİM DE KIZIM DA ZOR DÖNEMLER YAŞADI'

Eşinin de önümüzdeki ay tüp mide ameliyatı olacağını sözlerine ekleyen Özdemir, “Bir küçük kızımız var. Annesiz babasız kalsın istemiyorum. Kızım da zor dönemler yaşadı. Kalbinde iki delik vardı. O da ameliyat oldu. Kızıma yaşamaz gözüyle bakıyorlardı. Ama kızım da babası gibi güçlü oldu. Şimdi güçlü olması gereken benim. Onu koruyacak kollayacak olan ben ve annesi. Kızımızın yanında olmak istiyoruz" dedi.



'KADAVRANIN NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİLDİ'

Ekibiyle birlikte karaciğer nakli ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise daha önce iki kez ameliyata aldıkları ancak ikisini de sonlandırmak zorunda kaldıkları hastanın, üçüncü ameliyatında başarılı bir nakil gerçekleştirdiklerini söyledi. Mustafa Özdemir'in kendilerine karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu kaydeden Doç. Dr. Çakır, yapılan ileri incelemeler sonucunda karaciğerinde kitle belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:“Bu kitleye yönelik karaciğerindeki tümörün çıkarılması yönünde karar verdik. Ameliyathaneye aldığımızda ise karaciğerinin ileri derecede sirotik yapıya sahip olduğu gördük. Ameliyatı sonlandırdık ve hastamıza karaciğer nakli için planladık. Karaciğer nakli için ön değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra kadavradan transplantasyon için organ bekleme listemize dahil oldu. Yaklaşık 3,5-4 ay önce hastaya kadavradan bir karaciğer bulundu. Hastayı ameliyata aldık ancak gelen karaciğerin görüntüsü ve kıvamı uygun olmadığı için hastaya da uygun olmayacağına kanaat getirerek ameliyatı sonlandırdık. Ancak hastanın durumu acildi. Kadavradan karaciğerin ne zaman çıkacağı belli değildi. Bu nedenle hastayı canlıdan karaciğer nakli yapılan bir dış merkeze yönlendirdik."



HASTALARIN ELLERİ AYAKLARINA DOLANIYOR

Canlıdan karaciğer nakli için dış merkeze yönlendirilmesine rağmen Mustafa Özdemir'in, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bekleme listesinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çakır, “Bekleme listesindeki hastamıza karaciğer bulununca saat 23.00 civarında Mustafa'ya ulaştık" dedi. Doç.Dr. Çakır, hastanın henüz canlıdan karaciğer nakli olmadığını söylemesi üzerine bulunduğu merkezden gerekli izinler alındıktan sonra kendisine kadavradan organ nakli için Antalya'ya çağırdıklarını belirtti. Mustafa Özdemir gibi organ bekleyen diğer hastaların da organ bulunduğu haberini alınca heyecandan ellerinin ayaklarının dolaştığını çok iyi bildiklerini sözlerine ekleyen Doç.Dr. Çakır, bu süreçte hastalara yardımcı olduklarını söyledi.



MUSTAFA 'İYİ Kİ AMELİYATI YAPMIŞIZ' DEDİĞİM HASTALARDAN BİRİ

Bir hekim olmanın yanı sıra bir insan olarak da bir hastaya organ bulunduğu haberini vermenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çakır, sözlerini şöyle noktaladı:“Organ bulununca Mustafa'yı nereden uçağa bineceği konusunda yönlendirdik. Yardımcı olduk. Mustafa saat 03.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na indiğinde biz kadavradan karaciğeri çıkarmıştık. Sabah ise üçüncü kez ameliyata alarak karaciğer naklini gerçekleştirdik. Sıkıntılı bir ameliyattı çünkü daha önce karnı açılmış bir hastaydı ama gayet başarılı geçti. Mustafa, şu anki halini görünce 'İyi ki bunu yapmışız' dediğim hastalardan biri. Sağlığı gayet iyi."