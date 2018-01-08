İki gündür haber alınamayan koltuk döşemecisi ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 11.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 727 sokaktaki Alper apartmanı giriş katında bulunan dükkânda 56 yaşındaki Mustafa Namlı, yakınları tarafından ölü bulundu. Mobilya ve koltuk döşemeciliği yapan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Mustafa Namlı'nın kaldığı dükkâna gelen yakınları çilingir yardımı ile kapıyı açıp içeri girdiler. Burada Namlı'nın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Namlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken Namlı'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.