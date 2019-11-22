İçme suyu arızasına ASAT'tan hızlı müdahale
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen ihbarlara hızla müdahale ederek, arızaları gideriyor. ASAT ekipleri son olarak Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana gelen içme suyu arızasına müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini giderdi.
ASAT Genel Müdürlüğü, Alo ASAT 185, WhatsApp ihbar hattı, Cimer, Mubim, Dilekçe, Mail, İnfo, Sosyal Medya ve şahsi müracaatlar gibi her türlü kanaldan gelen arıza ve imalat talepleri için 7 gün 24 saat vardiya usulü çalışıyor. ASAT Genel Müdürlüğü, il genelinde 10 ayda 81 personelle yaklaşık 68 bin 784 abone ve hat arızasını çözüme kavuşturdu.
KAÇAK TESPİT EDİLDİ
ASAT Su Şebeke Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1420 Sokak ile 1427 sokak kesişiminde yer alan içme suyu arızasına hızla müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini giderdi. ASAT Su Arıza Merkezine gelen ihbar üzerine Molla Yusuf Mahallesi'ne giden ekipler 'fiziki kaçak arama cihazı' ile içme suyu sağlayan hatta kaçak olduğunu tespit ederek borunun patlak olan noktasını belirledi.
ARIZA KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ
Ekiplerin noktasal olarak yaptığı kazı çalışmasının ardından arıza giderildi ve kaçak önlenmiş oldu. Gerçekleştirilen tespit ve onarım çalışması sayesinde hem içme suyunun boşa akması önlendi hem de vatandaşların basınç düşüklüğü veya kesinti yaşamasının önüne geçildi. Mahalle sakinleri ASAT ekiplerine mağduriyetlerinin kısa sürede çözülmesinden dolayı teşekkür etti.
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