İçindeki yolcu rahatsızlanınca, Antalya uçağı acil iniş yaptı
Antalya-Düsseldorf seferini yapan uçağın rotası, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine değiştirildi.
ANTALYA 26.11.2019, 14:25
SUNEXPRESS havayolu şirketine ait XQ180/SXS1VK sefer sayılı Antalya – Düsseldorf seferini yapan TC-SOC tescilli Boeing 737-8HC tipi uçağın pilotları Marmara Denizi üzerinde 7700 acil durum kodu ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yapmak için rotalarını değiştirdiler. Rahatsızlanan bir yolcu için yapılan acil inişin ardından yolcunun sağlık ekiplerine teslim edildiği ve uçağın Düsseldorf için için yeniden havalandığı öğrenildi. (goklerdeyiz.net)
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