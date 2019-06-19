Hortumun vurduğu Kemer Devlet Hastanesi yenilendi

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 24 Ocak'ta Kemer ilçesinde yaşanan yağmur, fırtına ve hortum felaketi nedeniyle devlet hastanesinin büyük çapta zarar gördüğünü söyledi. Fırtınan ardından hemen hastanede tadilat çalışmasının başladığını kaydeden Ünal Hülür, çalışmaların tamamladığını, felaketin izlerinin silindiğini belirtti. Hastanede incelemelerde bulunan Dr. Ünal Hülür, yağmur, fırtına ve hortum sonrası hastanede ısıtmayı sağlayan gazın kapatıldığını, camların kırılması nedeniyle hastaların tahliye edildiğini anlattı.Hastanenin sadece acil servisinde hizmetin devam ettiğini, yoğun çalışmalar sonrasında 28 Ocak'ta poliklinik ve yataklı servis hizmetlerinin, bir süre sonra da ameliyathane ile yoğun bakım hizmetlerinin başladığına değinen Ünal Hülür, şunları kaydetti: "Müdürlüğümüz teknik ekipleri ve hastane yönetiminin işbirliği sonucu iki blokta hasar gören kırma çatı sökülerek yerine su yalıtımlı ve ısı yalıtımlı şap korumalı yeni teras çatı yapıldı. Klima santrallerinin ve hava kanallarının hasarlı kısımları, güneş enerjisi sitemindeki cam paneller, soğutma grubu cihazının hasarlı kısımları, jeneratör radyatörü, hastane bahçesinde hasar gören ışıklı ve yönlendirme tabelaları ile bahçe çitleri, bina giydirme cephesinde kırılan camlar, bina içerisinde hasar gören alüminyum asma tavanlar, ameliyathane ve yoğun bakım koridorlarının zemin kaplamaları ile hepa filtreleri, kırılan mermer denizlikler ve hasar gören demir korkuluklar, bina otomasyon sistemindeki panolar ve sensörler yenilendi ve bina iç cephe boyası yapıldı." Yaşanan afet sonrası hızla yaralarını sarmaya başlayan Kemer halkına bu süre içinde gösterdikleri anlayış ve destekleri için teşekkür ettiğini belirten Hülür, "Destek ve katkılarından dolayı Sayın Sağlık Bakanıma, Sağlık Bakanlığına ve tüm bu süreci yakından takip eden Sayın Antalya Valimize şükranlarımı sunarım" dedi.