Hortumda hayatını kaybeden Bayram Demir'in ismi ölümsüzleşti

FİNİKE Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu tarafından önerge ile meclise sunulan Bayram Demir’in isminin Belediye Caddesi’ne verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında söz alan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu; “ Bayram Demir kardeşimizi genç yaşta hortum felaketinde görevi başında kaybetmiş olmanın üzüntüsünü tüm Finikeliler yaşıyor. Belediye Caddesi’ne Bayram kardeşimizin ismini vererek hatırasını yaşatmak istedik. Bu konuda oy birliği ile karar alan Finike Belediye Meclis Üyelerinin tamamına teşekkür ederim” Dedi.