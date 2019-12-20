HORECA buluşması, Antalya'da yapılacak

HORECA buluşması, katılımcılara daha verimli olanaklar sağlamak amacıyla, 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 27. ANFAŞ Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Toplam 600'ün üzerinde katılımcı firmanın, 3 bin 700'den fazla markasını sergileyeceği HORECA buluşmasını, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi öngörülüyor. Fuar sonunda 3,5 milyar dolarlık iş hacminin oluşması bekleniyor.Antalya'daki büyük buluşma öncesi İstanbul Point Otel'de bir araya gelen sektör temsilcileri, 2019 yılını değerlendirirken, büyük organizasyonun rakamsal verilerini kamuoyu ile paylaşarak, fuara tam desteklerini bildirdi. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz başta olmak üzere; Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Can Aksu, Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu (MARSAP) yönetim kurulu üyesi İsmail Hakkı Kaya ile ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın ile ANFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Münevver Duran Karahasan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, her iki fuarda toplam 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi beklendiği vurgulandı.

İŞ POTANSİYELİNİ İKİYE KATLAMA FIRSATI

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, toplamda 600'ün üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı HORECA fuarı hakkında bilgi verdi. Fuarda 600'ün üzerinde katılımcı firmanın yer alacağını kaydeden Ali Bıdı, "3 bin 700'den fazla marka sergilenecek. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl ABD, Almanya, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Libya, Litvanya, Nepal, Rusya, Tayland, Tunus, Ukrayna olmak üzere toplam 17 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimiz ile bir araya getireceğiz" dedi.

50 BİN ZİYARETÇİ

Yurtiçindeki 81 şehirden gelecek ziyaretçiler ile 49 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonelin fuarı ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Ali Bıdı, "ANFAŞ ekibi olarak, Türkiye'nin markası olan fuarlarımızı başarılı bir şekilde açmaya hazırlanıyoruz. Yaklaşık 40 bin metrekarelik kapalı alanımızın tamamında açacağımız 31.Hotel Equipment ve 27.Food Product fuarları, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu nedenle bugün Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması özelliğini taşıyor. Fuarlarımız sayesinde konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşları, tek çatı altında buluşarak iş potansiyelini ikiye katlama fırsatı yakalayacak" diye konuştu.Bu yıl turizm sektöründe yaşanan rekor artışın fuarlara olan ilgiyi arttırdığını da dile getiren Bıdı, "Fuarlarımızda sektörde kendini kanıtlamış, ihracatta önemli başarılara imza atmış otel ekipmanları ve gıda sektörünün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Yurt dışı alım heyetlerimiz ve katılımcılarımız arasında düzenlenecek B2B görüşmelerinde toplam 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz" diye konuştu.

81 İLDEN KATILIMCI

Yurt dışı çalışmalarının yanı sıra, yurt içi ziyaretçi çalışmaları hakkında da bilgi veren Bıdı, şunları söyledi:"Eş zamanlı organizasyon sayesinde iki fuarın ziyaretçi kitlesini tek çatı altında buluşturuyoruz. Katılımcılarımız; ANFAŞ'ın ziyaretçi çalışmaları sonucu, yurt içinde 81 ilden otel yatırımcıları, otel yöneticileri, satın alma müdürleri, spa merkezleri, iç mimarlar, müteahhitler, kamu yetkilileri, şef ve aşçılar, zincir market yetkilileri, kafe ve restoran sahipleri, gıda toptancıları, perakendeciler, öğretmen evleri, polis evleri, askeriye, resmi kurum ve sosyal tesis işletmeleriyle bir araya gelecek."

2020 YENİLEME VE REVİZE YILI

Ali Bıdı, durgunluk yaşayan inşaat sektörünün de 4 milyar dolarlık ticari hacme ulaşan otellerin, yenileme ve değişim yapma isteklerine odaklandığını söyledi. Son yıllarda turist profilinde ve müşteri taleplerinde değişimler yaşandığına işaret eden Bıdı, "Turizmin yükselen trendi gastronominin yanı sıra Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin yüzde 50'si tarih ve kültürel değerlerimizi keşfetmek için de yapılıyor. Müşteriler, artık daha yüksek, temalı, hikayesi olan tesisleri tercih ediyor. Otel yapıları yenileme pazarında beklenti yüksek" dedi. ANFAŞ olarak yeni dönemde kısa sürede başarılı fuarlara imza attıklarını da vurgulayan Ali Bıdı, destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ettiğini söyledi.