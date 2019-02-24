Hollandalı sanatçıdan sergi

KAŞ Kültürevi'ndeki serginin açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, yerleşik yabancılar ve sanatseverler katıldı. Cees de Wilde, "Sergimin adı 'Kameramdan Fotoğraflar' adını taşıyor. 12 yıldır Kaş'ta yaşıyorum. Daha önce Hollanda'da heykel, seramik ve ahşap sergileri açtım. Türkiye'de başta Kaş olmak üzere Fethiye, İstanbul ve İzmir'de kişisel sergiler açtım. Sergime gösterilen ilgi beni mutlu etti. Sanat yaşamımın son 12 yılında sanat fotoğrafları çekiyorum. Bugün sizi bu fotoğraflarla baş başa bırakıyorum" dedi. Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, "Kaş artık kış mevsiminde de sanat sergilerine ev sahipliği yapıyor. Kaş turizmin yanında sanatçı ve sanat merkezi olma yolunda" diye konuştu. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Hollandalı sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti. Hollandalı sanatçı Wilde'nin sergisinde toplam 44 sanat fotoğrafı yer alıyor. Sergi 20 Mart akşamına kadar açık kalacak.