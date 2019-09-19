Hobi Fest 2019 gün sayıyor

ANTALYALILARIN heyecanla beklediği Hobi Fest 2019, 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Cam Piramit alanında kapılarını açacak. Etkinliğin startı saat 11.00'de Antalya Kültür Merkezi önünden yaklaşık 80 klasik otomobil, Vosvos, Murat 124, off road araçları, 200 motosikletin katılımıyla düzenlenecek kortejle başlayacak. Korteje katılan klasik otomobiller ve motosikletler Konyaaltı Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi (Atatürk Caddesi), Dedeman Otel önünden Muratşapa Belediyesi, Beyaz Dünya kavşağına kadar gidecek. Oradan Şirinyalı, Meydan, Mevlana, 100. Yıl, Türkay Otel kavşağına kadar uzanacak kortej, Konyaaltı Sahil bandından Cam Piramit etkinlik alanına gelecek.



TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ



Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı festival, eğlencenin ve adrenalinin yanında birçok hobi hakkında öğretici stantlarla Antalyalılarla buluşacak. 7'den 70'e binlerce Antalyalı, Rc Club Türkiye Rc Touring, Rc Drift yarışları, zeka oyunları, Offroad özel seyirci etabı gösterileri, enduro özel seyirci etabı gösterileri ile Cam Piramit göletinde gün boyu fly board gösterileri birbirinden renkli etkinliklerle eğlence ve adrenaline doyacak.



HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER



Tüm hobi dernekleri gün boyu faaliyetleri hakkında bilgi vererek, materyal tanıtımları gerçekleştirecek. Türk Hava Kurumu kuracağı stantlarda flight simülatör eğitimleri, mikrolight, paramatör uçuş gösterileri sunarak vatandaşları havacılık hakkında bilgilendirecek. Yetişkinler için canlı langırt, rodeo ve çocuklar için şişme oyun parkları ücretsiz ATV motor sürüşleri gibi dolu dolu etkinlikler 2 gün boyunca saat 10.00'da başlayarak saat 20.00'ye kadar devam edecek.



DOLU DOLU SAHNE PROGRAMLARI



Antalya Kültür Merkezi Kral Yolu'ndaki havuz sahnesinde gerçekleşecek sahne gösterileri izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Cumartesi ve pazar Antalya Büyükşehir Belediye Bando ve Orkestrasının konserleri, zumba gösterileri, Çocuk Senfoni Orkestrası, serbest müzik dinletisi, kongojumps dans gösterisi, Yeşilçam Müzikleri Konseri gibi gösteriler ve konserler festivali renklendirecek.



HOBİFEST'19 STREETBALL TURNUVASI



Hobifest'19 Streetball Turnuvası, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Cam Piramit Basketbol Sahasında gerçekleşecek etkinlikte Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımları 2002-2012 Yaş Grupları basket maçı oynayacak. Etkinlikler kapsamında üç sayı atış yarışması, gruplar arası streetball müsabakaları ve smaç yarışmaları seyircilere yüksek tempolu saatler yaşatacak.



ANTALYALILAR DAVETLİ



Etkinliğin son günü saat 14.30'da Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü ile Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Müsabakası yapacak. Saat 16.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Erkek Takımı Gösteri Maçı ile Hobifest'19 Streetball Turnuvası Etkinlik Programı son bulacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hobi Fest 2019'u izlemeye tüm Antalyalıları davet etti.