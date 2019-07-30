Hizmet-İş Sendikası, Büyükşehir'deki grevini sürdürüyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'ne bağlı Antalya İnsan Kaynakları A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığını açıklayan sendika yetkilileri, 26 Temmuz'da grev başlattıklarını açıkladı. 5 gündür bir grup sendika üyesi, belediye önünde kurdukları masada oturarak grevi sürdürüyor. 'Bu iş yerinde grev vardır' pankartı asılı belediyede bugün farklı illerden gelen farklı sendika üyelerinin yanı sıra Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sendikacılara destek verdi. Slogan atan sendikacılara, Büyükşehir işçilerinin destek vermediği görüldü.

'SADECE GEÇİNEBİLECEKLERİ ÜCRET İSTİYORUZ'

Sendikacılar adına basın açıklamasını okuyan Halil Özdemir, bahar gelecek diyenlerin zulmü getirdiğini iddia etti. Bazı arkadaşlarının sürgün edildiğini dile getiren Özdemir, bazılarının ise zorla istifa ettirildiğini söyledi. Özdemir, "İşçileri sendikadan soğutmaya çalışıyorlar. Biz sadece geçinebilecekleri ücret istiyoruz. Bu uygulamadan dolayı insanların huzuru bozuluyor. Grevin 5'inci günündeyiz. Gelin toplu sözleşmeyi imzalayalım. Sizlere zulmetmek yakışmıyor. Eğer anlaşma sağlanmazsa greve devam edeceğiz. İşçilerimizin arkasında dağ gibi Hak-İş var" dedi.