Hız tutkunları Kepez'de buluştu

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu'nun Kepez Belediyesi ana sponsorluğunda Kepez Drag Pisti'nde düzenlediği Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları, nefesleri kesti. Çeşitli motor kategorilerinde yarışmak ve izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, Odabaşı Mahallesi'ndeki yarışları büyük bir heyecanla izlediler. İlk gün serbest ve sıralama antrenmanlarının yapıldığı yarışların ikinci gününde, farklı motosiklet kategorilerindeki yarışmacılar 400 metreyi en kısa sürede bitirmeyi hedefledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarışmayı eşi Dr. Ayşe ve kızı Zeynep Tütüncü ile birlikte izledi.



Tütüncü'den kask mesajı

Bir motosiklete binerek objektiflere poz veren Tütüncü, Antalya Valiliği’nin başlattığı 'Kaskım var, hayatıma kastım yok' kampanyasını destekleyici mesajlar verdi. Kaskını önüne alarak fotoğraf çektiren Tütüncü, her motosikletlinin mutlaka kaskını takarak trafiğe çıkmasını önemsediklerini söyledi.

Özellikle gençlerin hız tutkularını yasal bir ortamda tatmin edebilmeleri için bu pisti yaptıklarını hatırlatan Tütüncü, çeşitli otomobil ve motosiklet yarışlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte yine birçok otomobil ve motosiklet yarışları düzenlemeye devam edeceklerini duyuran Tütüncü, konuk ettikleri yarışçılara katılımlarından dolayı teşekkür etti



Yarışlar devam edecek

Farklı şehirlerden buraya gelenlere özellikle teşekkürlerini sunan Tütüncü, "Spora ilgi duyanlara teşekkür ediyorum, onlar olmasaydı böylesi güzel ortam oluşmayacaktı. Yarışçılarımız içinde kadın kardeşlerimiz de var, bu tutkunun sadece erkeklere ait olmadığını gösterdiler. Kepez Drag Pisti'nde heyecan dolu yarışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek" diye konuştu.