Hırsız kamera ve polisten kaçamadı

KEPEZ ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki olay 5 Temmuz Perşembe saat 21.00 sıralarında yaşandı. Spor malzemeleri satan iş yerinin önünde kurulan stantta cep telefonunu bırakıp mağazaya giren T.M., geldiğinde telefonun yerinde olmadığını fark etti. Polise durumu bildiren T.M., şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Şüphelinin Yunus A., olduğu belirlendi. Yunus A.'nın madde bağımlısı olduğunu da tespit eden polis, şüpheliyi, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu madde almaya gittiği sırada gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus A., tutuklandı.

Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Yunus A.'nın standın üzerindeki telefonu alıp gittiği görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 15:34