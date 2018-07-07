Hırsız kamera ve polisten kaçamadı

ANTALYA'da yol kenarına kurulan stant üstündeki telefonu çalıp kaçan Yunus A.(25), yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsız kamera ve polisten kaçamadı
banner404

KEPEZ ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki olay 5 Temmuz Perşembe saat 21.00 sıralarında yaşandı. Spor malzemeleri satan iş yerinin önünde kurulan stantta cep telefonunu bırakıp mağazaya giren T.M., geldiğinde telefonun yerinde olmadığını fark etti. Polise durumu bildiren T.M., şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Şüphelinin Yunus A., olduğu belirlendi. Yunus A.'nın madde bağımlısı olduğunu da tespit eden polis, şüpheliyi, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu madde almaya gittiği sırada gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus A., tutuklandı.

Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Yunus A.'nın standın üzerindeki telefonu alıp gittiği görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 15:34
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vicdansızlar: Anne kediyi zehirlemek için tavuk...
Vicdansızlar: Anne kediyi zehirlemek için tavuk...
  1. GÜNCEL

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386