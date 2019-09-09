Hint filmine gezgin desteği

HİNDİSTAN'A her yıl en az iki kez gezi organizasyonu yapan, bu ülkede tanıştığı ailelerin de Antalya'ya gelip tatil yapmalarını sağlayan fotoğraf sanatçısı Mine Candar, gezi grubunu Migros Alış Veriş Merkezi'ndeki sinemada gösterime giren 'Bharat' adlı filmde buluşturdu. Grup üyeleri, Hindistan'a özgü rengârenk kıyafetleriyle sinema salonuna girerken, alış veriş yapanların ilgisini topladı.

BHARAT'IN HİKAYESİ

Senaryosunu Ali Abbas Zafar'ın yazdığı ve yönettiği, başrollerini Salman Khan ile Katrına Kaıf'ın paylaştığı 'Bharat' adlı filmde, Pakistan'daki isyandan çocuk yaşta annesi ile birlikte kaçarak Hindistan'a sığınan, burada zor günler yaşayan 'Bharat' adlı gencin hikâyesi konu ediliyor.

HİNDİSTAN'A SEVDALIYIZ

'Hindistan Gezginleri ve Sevdalıları' grubuna liderlik ve rehberlik yapan Mine Candar, "Hindistan'ı o kadar çok sevdik ki, her gidişimizde tanıştığımız aileler bizi evlerinde misafir ediyor, televizyon ve gazetelere konu oluyoruz. Ülkemizi ve yaşadığımız şehrimizi anlatıyoruz, birçok Hintli ailenin Antalya'ya tatil amaçlı gelmesini sağlıyoruz" dedi.a