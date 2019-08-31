Hilmi Erkuş 15,5 kiloluk kuzu balığı ile sezonu açtı

15 NİSAN'DA denizde başlayan av yasağı bu gece resmen sona eriyor ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar 4 ay 17 gün aradan sonra ‘Vira Bismillah’ diyerek yeniden denize açılıyor. Amatör balıkçı olan Hilmi Erkuş teknesiyle açıldığı denizde 15 kiloluk kuzu balığı ile sezona merhaba dedi. Uzun bir süre boyunca balıkla mücadele eden Erkuş, sonunda balığı tekneye almayı başardı. Erkuş, tuttuğu balıkla arkadaşlarına ziyafet çekti.

Hilmi Erkuş