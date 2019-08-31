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Hilmi Erkuş 15,5 kiloluk kuzu balığı ile sezonu açtı
15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül tarihi itibariyle sona erecek olan av yasağının bitmesine saatler kalmışken Hilmi Erkuş 15.5 kiloluk kuzu balığı ile yeni sezona merhaba dedi
ANTALYA 31.08.2019, 14:48 31.08.2019, 16:46 Melike Temir
15 NİSAN'DA denizde başlayan av yasağı bu gece resmen sona eriyor ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar 4 ay 17 gün aradan sonra ‘Vira Bismillah’ diyerek yeniden denize açılıyor. Amatör balıkçı olan Hilmi Erkuş teknesiyle açıldığı denizde 15 kiloluk kuzu balığı ile sezona merhaba dedi. Uzun bir süre boyunca balıkla mücadele eden Erkuş, sonunda balığı tekneye almayı başardı. Erkuş, tuttuğu balıkla arkadaşlarına ziyafet çekti.
Hilmi Erkuş
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