Hijyen eğitimi işaret diliyle verilecek

MURATPAŞA Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde 13 bin metrekare alan üzerinde yaptığı ve 8 bin 666 metrekare kapalı alana sahip iki bloktan oluşan ASSİM’de, 17 ayrı çalışma başlığında kurulan platformlar çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesine ev sahipliği yapan ayrıca 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu bulunan merkez bünyesinde kurulan Sağlık Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün doğal üyesi olduğu platform, 12 derneğin katılımıyla toplandı. Toplantıda Antalya Aile Hekimleri Derneği, İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları ve Eğitmenleri Derneği, Uluslararası Antalya Sağlık Turizm ve Eğitim Derneği’yle birlikte Teke Yöresi Avşar Yörükleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Antalya Divriğ Kültür Derneği gibi kültür ve hemşeri dernekleri de yer aldı. Sağlık Platformu’nun ilk toplantısında Muratpaşa Belediyesi’nin devam ettiği hijyen eğitimlerinin özel eğitim sınıflarında işitme engelli öğrencilere yönelik uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, eğitimler işaret dili tercümanları tarafından çevrilerek gerçekleştirilecek. Ayrıca Antalya Aile Hekimleri Derneği’yle yapılacak çalışmayla hijyen eğitimlerinin daha geniş toplum kesimlerine yayılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmada bireylerin hijyen koşullarına dikkat etmemesi durumunda karşı karşıya kalabilecekleri enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme yapılacak.