HESTOUREX 2019 Fuarı için geri sayım başladı

HESTOUREX 2019 fuarı tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi (THTC) Başkanı Emin Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Proje Yöneticisi Ali Murat Önder, HESTOUREX Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, Spor Turizmi Başkanı Recep Şamil Yaşacan ile bazı federasyonların temsilcileri katıldı. HESTOUREX Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak “HESTOUREX bünyesinde iki yıldır yapılan ikili görüşmelerde Türkiye sağlık turizmi ekonomisine 20 milyar TL katkı sağlandı. Bu yıl hedefimiz ise 30 milyar TL ve ülkemize rekor düzeyde yeni iş potansiyeli sağlamaktır” dedi.



"Turizm ülkemizin geleceğinin teminatıdır"

Tüm dünyadan sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonellerini ağırlayacak olan HESTOUREX'in basın toplantısında konuşan Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak “Cumhurbaşkanlığı destekli olarak düzenlenen HESTOUREX ile devlet ve özel sektör işbirliğinde Türkiye’nin turizmdeki geleceğine doğru koşuyoruz. Turizm ülkemizin geleceğini teminat altına alabilecek bir sektördür. Hedefimiz 30 milyar TL’lik anlaşmaların sağlanmasıdır. Antalya’da 40 bin metrekarelik alanda yapılan tanıtımın üçüncü yılında önemli bir tanıtım yapılıyor” dedi.



"81 ilde 12 ay turizm yapılmalı"

Türkiye’nin 2023 vizyonu için hedeflediği 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefi için çalıştıklarını belirten Emin Çakmak, 2016 yılında 150 ülkeden 4 bin 200 alım heyetinin 10 milyar TL’lik anlaşmalar gerçekleştiğini söyledi. Çakmak, 2017’de yapılan ikinci HESTOUREX’te 130 ülkeden 5017 alım heyetinin 20 milyar TL’lin anlaşmalar gerçekleştirdiğini ve 2019’da üçüncü HESTOUREX’te hedefin büyütüldüğünü belirtti.

HESTOUREX’e 25 spor federasyonun katılımının beklendiğini söyleyen Emin Çakmak spor turizminin önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolar kazandıracak bir sektör olduğunu belirtti.



HESTOUREX Türkiye'nin büyüyen markası

Spor Turizmi Birliği Başkanı Şamil Yaşacan, acenteciler ve otelcilerin bir araya geldiği kuruluş ile dünyadaki 200 milyar dolarlık spor turizminden pay almak için çalıştıklarını söyledi. Dünyada HESTOUREX gibi büyük bir fuarın bulunmadığını belirten Yaşacan "HESTOUREX Türkiye’nin markasıdır ve dünyaya örnek olmaktadır. Spor turizmi teması ile gelecek olan yabancı federasyonlar ülkemizin spor turizmi imkanlarını görme fırsatı bulacaklardır” dedi. Antalya’nın iklim ve imkanları ile spor turizmi cenneti olduğunu belirten Yaşacan, “Ülkemizin en iyi tanıtımını spor turizmi sağlıyor. Bizim bütün spor dallarında turnuvalar yapmamız gerekiyor. HESTOUREX bu görünümüyle ülkenin en önemli tanıtım etkinliğidir” şeklinde konuştu.



Türkiye'nin potansiyelini anlatma imkanı bulacağız

Spor Bakanlığından İnanç Özçakmak Türkiye’nin turizmdeki hedeflerine ulaşması için spor ve sağlık turizminin önemli bir yeri olduğunu belirterek “Türkiye’nin 22 spor federasyonuyla HESTOUREX'e katılarak potansiyelimizi dünyaya anlatma fırsatı bulacağız" diye konuştu.



Türkiye'ye sporcu performans ölçüm merkezi

Atletizm Federasyonu'ndan Nihat Döker, Antalya’nın iklimi nedeniyle kamp yapan sporcuların katılımlarının giderek arttığını belirterek "Dünyada 8 tane Yüksek Performans Ölçüm Merkezi var. 9’uncusunun Türkiye’de kurulması için çalışıyoruz. Üst düzey sporcular için tedavi merkezi oluşturmaya gayret ediyoruz. Türkiye’nin 4 mevsimde spor yapılabilir olması bir çok ülkenin sporcularının gelmesini sağlıyor" dedi.