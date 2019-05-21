Her 10 haneden 2'si ya da 3'ünde 1 yaşlı var

YAŞLI birey bulunan hanelerin yüzde 24'ü, tek kişilik hanelerden oluşuyor. En az 1 yaşlı birey bulunan yaklaşık 5,5 milyon hanenin 1 milyon 292 bin 370'ini tek kişilik haneler oluşturdu. Tek kişilik hanelerin yüzde 76,1'ini yaşlı kadınlar, yüzde 23,9'unu ise yaşlı erkekler oluşturdu. Çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan 1 milyon 554 bin 653 'geniş aile'de ise en az 1 yaşlı birey bulunuyor. Tek başına yaşayan yaşlıların oranının en yüksek olduğu il Burdur, tek başına yaşayan yaşlıların oranının en düşük olduğu il ise Hakkari oldu.