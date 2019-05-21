YAŞLI birey bulunan hanelerin yüzde 24'ü, tek kişilik hanelerden oluşuyor. En az 1 yaşlı birey bulunan yaklaşık 5,5 milyon hanenin 1 milyon 292 bin 370'ini tek kişilik haneler oluşturdu. Tek kişilik hanelerin yüzde 76,1'ini yaşlı kadınlar, yüzde 23,9'unu ise yaşlı erkekler oluşturdu. Çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan 1 milyon 554 bin 653 'geniş aile'de ise en az 1 yaşlı birey bulunuyor. Tek başına yaşayan yaşlıların oranının en yüksek olduğu il Burdur, tek başına yaşayan yaşlıların oranının en düşük olduğu il ise Hakkari oldu.
Her 10 haneden 2'si ya da 3'ünde 1 yaşlı var
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'deki toplam 23 milyon 221 bin 218 haneden 5 milyon 374 bin 625'inde, 'yaşlı nüfus' olarak tanımlanan 65 ve daha üzeri en az 1 birey bulunuyor. Her 10 haneden 2'si ya da 3'ünde en az 1 yaşlı birey yaşıyor.