Hektaş Antalyalı çiftçilere akıllı tarım uygulamalarını anlatacak

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, geçen yıl başlattığı akıllı tarım seferberliğine bu yıl da devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre 2018 yılında Türkiye çapında 10 bin çiftçiye ulaşan ve akıllı tarım yöntemlerini paylaşan Hektaş, daha fazla çiftçiye ulaşmak için yeniden yollarda. Mart ayında Eskişehir’den yola çıkan Hektaş, 15 - 22 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın Aksu, Serik, Alanya, Gazipaşa, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerindeki çiftçilere akıllı tarım uygulamalarını anlatacak. Bir yıl boyunca 25 bin kilometre yol yaparak 250’ye yakın köye ulaşacak proje ile çiftçiler, akıllı tarım uzmanlarıyla bir araya gelecek ve tarımdaki son teknolojik gelişmeleri öğrenecek. Proje kapsamında çiftçilere ve ziyaretçilere tarımda uzaktan görüntüleme sistemleri (drone) kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makineleri, iyi tarım uygulamaları anlatılacak ve çocuklar için aktiviteler düzenlenecek. Çiftçilerin yenilikçi tarım teknolojilerine hazırlanması ve milli tarımın güçlendirilmesi hedeflenen proje ile 15 bin çiftçiye ve 45 bin ziyaretçiye ulaşılması planlanıyor. İç Anadolu Bölgesi’nden başlayan proje, sırasıyla Akdeniz, Marmara, Ege, Çukurova ve GAP bölgelerini dolaşacak.