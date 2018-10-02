'Hedefimiz öğrenci kenti Manavgat'

MATSO Turizm Fakültesi, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Manavgat Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen tanışma etkinliği MATSO Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Manavgat’ta üniversite öğrencisi olmanın bilincini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, “2018-2019 eğitim öğretim yılında yaklaşık 5 bin öğrencimiz bulunmakta. Manavgat’ın üniversite öğrencileri için çok önemli avantajları bulunmakta. Manavgat bir öğrenci kenti haline getirilmeli. Bunun sağlanabilmesi için 15-20 bin öğrenci seviyelerine ulaşmamız gerekmekte. Bunun yolu da yeni fakültelerden, Manavgat üniversitesinden ve kampüsten geçmektedir. Buradan Manavgatlı hayırseverleri fakülte yapımı konusunda ellerini taşın altına koymaya çağırıyorum" dedi.

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Karkacıer ve Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert okullarında görev yapacak olan akademik ve idari personeli öğrencilere tanıttı.