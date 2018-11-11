Hayvan satışı yapılmayan petshop üçüncü şubesini açtı

ANTALYA'DA "Biz dostlarımızı satmıyoruz" sloganıyla üçüncü şubesini açan petshop mağazasına hayvanseverlerden destek geldi.



Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde hiçbir şekilde canlı hayvan satmayan ve sokak hayvanlarının bakımına katkı sağlamak amacıyla bir kumbara oluşturan petshop mağazasının üçüncü şubesi törenle açıldı. Kumbarada biriken paralarla her ay sonu sokak hayvanları için mama alınan petshop mağazasına ise hayvanseverler de destek verdi. Antalya Hayvan Dostları ve Sokak Hayvanları Aktivisti Erka Zor, küçük kafeslerde canlı satışının yapılması nedeniyle birçok petshopla savaş halinde olduklarını söyledi. Hafta sonları kapalı olan petshoplarda bütün gün hayvanların aç ve susuz kaldığından yakından Zor, “O nedenle bu işletmeyi destekliyoruz. Burada canlı satışı yok. İşletme çok uzun zamandır bizlere sokak havyalarının bakımı noktasında destek veriyor. Bağış kutusu var, buraya atılan paralar sokak hayvanları için mamaya dönüşüyor. Hayvan ürünlerinden para kazanan tüm işletmelerden bu duyarlılığı istiyoruz. Ayrıca satın almayın sahiplenin diyoruz” dedi.



İşletme sahiplerinden Rüya Aktaş, kesinlikle canlı hayvan satışlarının olmadığını belirterek, tüm canlılar gibi hayvanların da kaliteli bir yaşamı hak ettiğini söyledi. İşletme sahibi Burak Aktaş da, örnek bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek, “Türkiye'de sanırım böyle bir proje yok. ‘Biz dostlarımızı satmayız' cümlesiyle ilkiz diyebilirim. Petshopları insanlar canlı hayvan, kafes hayvanları satılan yerler olarak düşünüyorlar. Bizim konseptimiz canlı hayvan satmak değil, tüm hayvan ürünlerini satmaktır” diye konuştu.