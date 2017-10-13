Hayırsever çiftten okul

ANTALYA Valiliği'nde Vali Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve hayırsever Cemile- Yusuf Delialioğlu'nun katıldığı protokol töreninde, 24 derslikli bir okul için imzalar atıldı. Uzun yıllar Avustralya'da çalıştığını belirten 76 yaşındaki Yusuf Delialioğlu, aslen Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karakoçaş köyünden olduğunu anlattı. 1974 yılında Antalya'ya yerleşen hayırsever çifte teşekkür eden Vali Karaloğlu, hükümetin önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde bütün okullarda tekli eğitim verilmesine yönelik hedefi kapsamında Antalya'da da yaklaşık 1000 dersliğe daha ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Karaloğlu, bu derslik açığının kapatılması için bir taraftan kamu yatırımlarının devam ettiğini belirterek, hayırseverlere de bir kez daha çağrıda bulundu. İmzalanan törenle hayırsever çift tarafından Konyaaltı Hurma Mahallesi'ne 24 derslikli okul inşa edilecek. Okulun bu eğitim ve öğretim yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.