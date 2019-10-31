Havalimanında renkli Cumhuriyet kutlaması
Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.
ANTALYA 29.10.2019, 10:40
FRAPORT TAV Antalya Havalimanı'nda, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Antalya Havalimanı giden yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminal kırmızı beyaz balonlarla süslendi. İç hatlar giden yolcu asma katında kurulan Anıtkabir replikasını gören yolcular duygusal anlar yaşarken hatıra fotoğrafı çektirdi. Dansçıların gösteriler sunduğu kutlamada, bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu, çeşitli marşlar söylendi. Kutlamaya yolcular da yoğun katılım gösterdi.
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