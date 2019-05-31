Havalimanında karma sergi

HAVALİMANI Terminal 2 Dış Hatlar Giden Yolcu bölümünde açılan sergiyi gezen turistler, resimlere tam not verdi. Antalya'nın tarihi güzelliklerinin de arasında bulunduğu resimleri inceleyen turistler, sergiye büyük ilgi gösterdi. 24 Haziran'a kadar açık kalması planlanan sergideki resimleri inceleyen Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetimi, sanatçılardan bilgi aldı.Sergi açılışında Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü Aysun Çobanoğlu Davulcu ile bir araya gelen Fraport TAV Antalya Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz, sanata desteklerinin kesilmeden devam edeceğini belirtti.