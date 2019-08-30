Havalimanı'nda zafer coşkusu

ANTALYA Havalimanı giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminal 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Terminalde opera sanatçıları bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi, folklor ekibi dans gösterileri sundu. Gelen ve giden yolcular alana gelerek zafer coşkusuna ortak oldu. Yolcular folklor ekibinin ve bandoyu alkışlayarak yolculuklarına devam etti.