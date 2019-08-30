banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Havalimanı'nda zafer coşkusu

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

ANTALYA 30.08.2019, 11:24 Melike Temir
Havalimanı'nda zafer coşkusu
banner404

ANTALYA Havalimanı giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminal 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Terminalde opera sanatçıları bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi, folklor ekibi dans gösterileri sundu. Gelen ve giden yolcular alana gelerek zafer coşkusuna ortak oldu. Yolcular folklor ekibinin ve bandoyu alkışlayarak yolculuklarına devam etti.

#havalimanı #Zafer coşkusu #Fraport TAV Antalya Havalimanı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545