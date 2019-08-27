Hastaneler arasında işbirliği protokolü

AÜ Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokole Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Hastanesi Başmüdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç, ve Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür katıldı. Protokolle psikiyatri birimlerinde görev yapacak hemşirelere görevlerinin gerektirdiği yeterliliklerin kazandırılması için 'Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Programı' kapsamında eğitim verilecek. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) yapılacak uygulama eğitiminde katılımcıların bilgi, beceri ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Akdeniz Üniversitesi olarak birçok alanda pek çok farklı kurum ve kuruluşla işbirliği protokolleri yapıyoruz. Bugün Atatürk Devlet Hastanesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliği protokol ile de Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Programı kapsamında psikiyatri hemşirelerinin bilgi, beceri ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. İmzaladığımız işbirliği protokolünün her iki kuruma ve çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.