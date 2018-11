Hastanede anlamlı sergi

AÇILIŞINI Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç'ın yaptığı sergideki 'Her Bağış Bir Hayat', 'Herkes Benim Kadar Şanslı Değil', 'Her Organ Bir Can, Bir Yaşam', 'Her Yaşam Bir Mutluluk', 'Her Bağış Yeni Bir İz', 'Organ Nakli Hayat Kurtarır', 'Geç Olmadan Harekete Geç', 'Ona Bir Destek Ver' gibi sloganların yazılı olduğu resimli afiş çalışmaları, ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Nazik Kılıç'ın organizasyonuyla Sağlıklı Yaşam Aracı'nda açılan stantta da vatandaşlar organ bağışında bulundu, izleyenlere organ bağışının önemi konusunda içerikli hazırlanan broşürler ile kitap ayraçları dağıtıldı.

Başhekim Vefa Sayraç, farkındalık yaratmak ve organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan öğrenciler arasında resimli afiş çalışmasına emeği geçen öğretmen Bülent Tüfekçi'ye, ressam Mukadder Öztürk'e, koordinatör Nazik Kılıç'a ve diğer hastane yöneticilerine teşekkür belgesi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yöneticilerin de katıldığı sergi açılışında başhekim, doktor ve hemşireler, üzerinde 'Hayata Bağış' sloganının yer aldığı tişörtler giydi.