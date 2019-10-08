Hastalara golf aracıyla taşıma hizmeti

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastane yerleşkesinin geniş bir alanda yer aldığını, bu nedenle hasta ve hasta yakınlarının bloklar arasında geliş gidişler çok zaman kaybettiğini, özellikle hastaların zorluk çektiğini kaydetti. Hastaların yaşadığı zorluklara çözüm getirmek için golf araçlarıyla taşımaya başladıklarını anlatan Prof. Dr. Aydınlı, "Hastalara daha konforlu hizmet sunabilmek için her zaman çözüm arayışı içindeyiz. Yaşlı, hamile, engelli, yürümekte zorluk çeken hastalara büyük kolaylık sağlayan bu hizmeti sunmak bizleri de mutlu ediyor. Çözüm odaklı yaklaşımlarımız her konuda olduğu gibi ulaşım konusunda da uygulamalarımız hassasiyetimizi ortaya koyuyor. Alacağımız geri dönüşlere göre 2 olan araç sayımızı artıracağız" dedi.Bu uygulamanın, hastalara güvenlik sağladığını, özellikle, yürümekte zorluk yaşayan yaşlı, hamile, bebekli ve engelliler için büyük avantaj getirdiğini belirten Aydınlı, "Çünkü, hastalarımız bizim için çok önemli. Hastalar uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. İlerleyen günlerde ihtiyaç doğrultusunda araç sayısını artırabiliriz" dedi. Hasta yakını Ayşe Sevim de uygulamanın çok faydalı olduğunu, çok olumlu karşıladıklarını söyledi. Hastalardan Kadriye Olcay ise yaklaşık 15 gündür çeşitli tetkikler için hastaneye geldiğini ifade ederek, "Bizlere düşünüldüğümüzü hissettiriyor. Teşekkür ediyorum" dedi.