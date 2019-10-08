Hastalara golf aracıyla taşıma hizmeti
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, hasta ve hasta yakınları, bloklar arasında golf araçlarıyla taşınıyor.
AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastane yerleşkesinin geniş bir alanda yer aldığını, bu nedenle hasta ve hasta yakınlarının bloklar arasında geliş gidişler çok zaman kaybettiğini, özellikle hastaların zorluk çektiğini kaydetti. Hastaların yaşadığı zorluklara çözüm getirmek için golf araçlarıyla taşımaya başladıklarını anlatan Prof. Dr. Aydınlı, "Hastalara daha konforlu hizmet sunabilmek için her zaman çözüm arayışı içindeyiz. Yaşlı, hamile, engelli, yürümekte zorluk çeken hastalara büyük kolaylık sağlayan bu hizmeti sunmak bizleri de mutlu ediyor. Çözüm odaklı yaklaşımlarımız her konuda olduğu gibi ulaşım konusunda da uygulamalarımız hassasiyetimizi ortaya koyuyor. Alacağımız geri dönüşlere göre 2 olan araç sayımızı artıracağız" dedi.Bu uygulamanın, hastalara güvenlik sağladığını, özellikle, yürümekte zorluk yaşayan yaşlı, hamile, bebekli ve engelliler için büyük avantaj getirdiğini belirten Aydınlı, "Çünkü, hastalarımız bizim için çok önemli. Hastalar uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. İlerleyen günlerde ihtiyaç doğrultusunda araç sayısını artırabiliriz" dedi. Hasta yakını Ayşe Sevim de uygulamanın çok faydalı olduğunu, çok olumlu karşıladıklarını söyledi. Hastalardan Kadriye Olcay ise yaklaşık 15 gündür çeşitli tetkikler için hastaneye geldiğini ifade ederek, "Bizlere düşünüldüğümüzü hissettiriyor. Teşekkür ediyorum" dedi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2