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Hasta Yakını Evi'nin kaba inşaatı tamamlandı

Hasta yakınlarının konaklayacağı tesisin kaba inşaatı bitti, sıra iç mefruşatını tamamlamaya geldi

Hasta Yakını Evi'nin kaba inşaatı tamamlandı

Hasta yakınlarının konaklayacağı tesisin kaba inşaatı bitti, sıra iç mefruşatını tamamlamaya geldi

14 Kasım 2017 Salı 23:19
Hasta Yakını Evi'nin kaba inşaatı tamamlandı
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yapımına başlanan Hasta Yakınları Kültür ve Sosyal Tesisi inşaatında sona geliniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başladığı otel konforundaki sosyal tesisin temeli, geçtiğimiz Ağustos ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından atılmıştı. Şehir dışından Alanya’ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı Alanya Hasta Yakınları Sosyal ve Kültürel Tesisi, Alanya ve çevresindeki hasta ve yakınları için büyük kolaylık sağlayacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Hasta Yakını Evi
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