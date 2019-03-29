Hasta ve engelli seçmene ücretsiz ulaşım

Muratpaşa Belediyesi, 31 Mart Pazar günü oy kullanmaya tek başına gidemeyecek hasta, yaşlı ve engelliler için ücretsiz servis hizmeti verecek. Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayan Muratpaşa sakinleri sandık başına götürülecek.

Hasta ve engelli seçmene ücretsiz ulaşım
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MURATPAŞA Belediyesi, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar kapsamında belediye araçları, tek başına oy kullanamayacak durumda olan engelli, yaşlı ve hasta olan ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu. Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayan seçmenler, belediye ekiplerince sandık başına götürülecek, oy kullanma işlemi sonrasında da evlerine bırakılacaklar. Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz hizmetinden yararlanmak isteyen seçmenin Turunç Masa'yı arayıp kayıt bıraktırmaları yeterli olacak.

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