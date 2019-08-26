Hasat sonunu şenlikle kutladılar

ELMALI'ya bağlı Kızılca Mahallesi'nde yetiştirilen ürünlerin birlikte hasat edilip, ambarlara konulmasını kutlamak amacıyla düzenlenen Kölle Şenliği'nin bu yıl 4'üncüsü yapıldı. Şenliğe Kaymakam Ahmet Kurt, Belediye Başkanı Halil Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Akın Poculu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muhtar Kaan Koçoğlu, "Köylülerimizle beraber sağlıklı, dayanışma içinde mahsullerimizi yetiştirip, harmanlarımızı dövüp, ambara koymanın mutluluğunu Kölle Şenliği ile kutluyoruz. Kölle yemeği tamamen kendi yetiştirdiğimiz yüzde 100 yerli ve doğal ürünlerle hazırlanır. Buğday, kuru fasulye, nohut, kuru bakla, kuru mısır ve kaynatılır. Kırmızı biber, karabiber, tuz eklenir. Üzerine dövülmüş ceviz ve badem, nar ekşisi, limon suyu ve isteğe göre pul biber, karabiber gibi baharatlar eklenerek yenir. Kölle özel anma günlerine özgü bir yemektir. Diş köllesi, sünnet köllesi ve düğün köllesi gibi etkinliklerde de ikram edilir" dedi.a