Hamamcıoğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı

MMO Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu mesajında, Türk milletinin Çanakkale Zaferi ile bağımsızlığa olan tutkusunu, vatanına olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya haykırdığını ifade etti. Hamamcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephedeki askerlere 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek, vatan savunmasının kutsallığını ortaya koymuştur. Hiç düşünmeden ölüme koşan atalarımızın bize bıraktığı bu büyük mirasa sonsuza kadar sahip çıkmak ve bu büyük emaneti bizden sonraki nesillere bırakmak üzerimize düşen en büyük görevdir. Çanakkale ruhu ve şuuru bugün bizim ihtiyacımız olan en önemli ve vazgeçilmez güç kaynağıdır. Ve asla unutulmamalıdır ki; Türk milleti, ayrışma ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacaktır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gözünü kırpmadan canını, kanını seve seve veren aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor, milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorum."