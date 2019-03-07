Hamamcıoğlu'ndan Kadınlar Günü mesajı

HAMAMCIOĞLU mesajında, anayasa ve pek çok uluslararası sözleşme ile garanti altına alınmış olsa da ne Türkiye'de ne de dünyanın herhangi bir yerinde tam bir kadın-erkek eşitliğinden söz etmenin mümkün olmadığına vurgu yaptı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, farklı cinsiyetlere sahip bireylerin eşit haklara sahip olması anlamına geldiğini ifade eden Ayşen Hamamcıoğlu, “Kâğıt üzerinde eşit olsak da pratikte bir karşılığı yok. Ülkemiz ne yazık ki cinsiyet eşitsizliği uçurumu konusunda birçok ülke arsasında en son sıralarda. Kadınların şiddetli bir sömürüye maruz kalması sadece kadınların değil, sorumluluk sahibi tüm insanların sorunudur. Eşit, adil, özgür ve demokratik bir Türkiye ancak kadınların örgütlü mücadeleleriyle nihayete erişecektir. Bu düşüncelerle, birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 Mart'ta, ülkenin farklı yerlerinden baskıya, şiddete, taciz ve tecavüze hayır seslerini yükseltecek kadınların 8 Mart'ını şimdiden kutluyor, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum" diye konuştu.