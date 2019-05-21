Halter salonuna şampiyonun adı verildi

BULGARİSTAN'DA, geçim sıkıntısı yaşayan 9 çocuklu ailenin 7'nci çocuğu olarak Kırcaali'de dünyaya gelen Ekrem Celil, 7 yaşında haltere başladı. Türk olduğu için Bulgaristan'da uğradığı ayrımcılıktan dolayı genç yaşta sporu bırakan Celil, gazinoda paspasçılık yaparak geçimini sağladı. Zamanın Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, 1998 yılında Türk asıllı Celil'i, 19 yaşındayken Türkiye'ye getirdi. Bulgaristan sınırından otomobil bagajında Türkiye'ye giriş yapan Celil, turist vizesiyle Ankara'da 2 yıl ikamet edip halter milli takımıyla şampiyonalara katıldı. Celil, 2000 yılında 68 kiloda gençler dünya şampiyonu, 2001 ve 2004'te büyükler Avrupa şampiyonu, 2005'te Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk kazandı.

AY YILDIZLI FORMAYLA MADALYA AŞKI

Türk halter sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile milli takımda podyuma çıkan Celil, kazandığı başarıların ardından 7 yıl önce aktif sporculuğu bırakarak, Antalya'da antrenörlüğe başladı. Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapan ve günde 10 saat çalışan Celil, hayatını başarılı sporcular yetiştirmeye adadı. Çoğu bedensel engelli gence halter sporunu sevdiren Celil, ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle okuldan sonra kaportacıda, hurdacıda çalışan öğrencilere ve işsiz gençlere şampiyonluk yaşattı.

ADINI TAŞIYAN SALON

Spor hayatındaki başarılarından dolayı Ekrem Celil'in adı Antalya Spor Salonu'ndaki halter antrenman salona verildi. Günün büyük zamanını sporcularıyla antrenman yaparak geçiren Celil, "Uzun yıllar ülkem adına başarılar kazandım. Şampiyonluklarım, yetiştirdiğim sporcuların altın madalya kazanması beni hep gururlandırdı. Halter salonuna adımın verilmesi benim için ayrı bir gurur oldu. Bu salonda daha fazla şampiyon sporcu yetiştirip, ülkeme hizmet edeceğim" dedi.