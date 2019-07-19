Halkın direnişi sergide

DEVLET Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, resim öğretmeni Nurcan Özkan, galeri sorumlusu Aysun Davulcu birlikte kesti. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde 251 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 3 bin vatandaşın da yaralandığını hatırlattı. İbrahim Acar, "15 Temmuz'da, içimizdeki ve yurtdışı bağlantılı FETÖ grupları ülkemizi bölmek, sınırlarımızı değiştirmek, demokrasimizi yarıda kesmek, ortadan kaldırmak, savunmasız hale getirmek için kalkışma harekâtın da bulundu. Hainlerin kalkışması devletimizin, öncelikle milletimizin koymuş olduğu tepki, tanklara, ağır silahlara, helikopterlere karşı duruşu, Cumhurbaşkanımızın da dirayetiyle püskürtülerek önlendi. İnşallah; böylesine kötü günleri bir daha yaşamayız" diye konuştu. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim öğretmeni Nurcan Özkan'ın eğitiminde açılan resim kursunda üretilen 20 eserin yer aldığı sergi, 26 Temmuz Cuma gününe kadar açık kalacak.