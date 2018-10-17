Halk pazarı ve festival çarşısı esnafı Doğu Garajı’na geri dönüyor

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, konuyla ilgili Halk Pazarı ve Festival Çarşısı esnafıyla yerleşim planıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nde toplantı yaptı. Toplantıya AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Festival Çarşısı Halk Pazarı Dernek Başkanı Muzaffer Canoğlu, festival çarşısı esnafı ve belediye bürokratları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Türel, 2004 senesinde göreve başladığında önceki dönemden Doğu Garajı esnafına tahliye ve yıkım kararının tebliğ edildiğini hatırlattı. Esnafı mağdur etmemek ve çok daha çağdaş ve modern koşullarda hizmet edebilmelerini sağlamak için proje çalışması başlattıklarını anlatan Türel, bir yarışma ile mevcut projenin elde edildiğini söyledi.

Seçilseydik bitmişti

Esnafı geçici bir süre için Meydan’a taşıdıklarını belirten Başkan Türel şunları söyledi: “2009’dan sonra da hizmet edebilme şansımız olsaydı şimdi siz bu proje içerisinde ekmeğinizi kazanıyor olacaktınız. Proje bizden sonra 5 yıl kesintiye uğradı. Üniversitemi yapalım, hastane mi yapalım diye maalesef zaman kaybettiren tartışmalar söz konusu oldu. Hiç bir şey de yapılamadı. 2014’te Doğu Garajı’nda nerede kalmıştık diyerek kolları sıvadık. Şu an proje inşaatının yüzde 75’ini fiziki olarak tamamladık.”

Emsal değeri farklı

Halk pazarı ve festival çarşısı esnafının buraya nasıl yerleşeceği konusunda gerekli adımları attıklarını kaydeden Türel, “Yaklaşık 1 yıldır sizi buraya nasıl taşıyacağımızın üstünde bir fikir jimnastiği yapıyoruz. Dernek yönetimi ve esnaf odamızla toplantılar yaptık. Önerilerini dinledik. Sizde takdir ederseniz ki mevcut Meydan’daki çarşıdaki dükkânlarla bugün bu medeni projenin içerisindeki dükkânların kira ve emsal değerleri eşit olamaz. O yüzden SPK onaylı şirketlere değerleme yaptırdık. Emsal değerleme kat sayısı 2.57 çıktı. Metrekareler belli. 2.52 kat sayısı ile değerlendirmek suretiyle size burada yerlerinizi teslim etmek istiyoruz” diye konuştu.

Mesleki sınıflandırma olacak

Başkan Türel, her modern çarşıda olduğu gibi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde de belirli bir meslek sınıflandırılması ile dükkanların dağıtılacağını ifade ederek, “Yani fastfood katı ayrı, konfeksiyon, gıda, teknoloji dükkanları ayrı değerlendiriliyor. Sınıflandırmayı sizlerin düşüncelerini alarak, Türkiye’nin en iyi işi bilen profesyonelleriyle tartışarak yaptık. Cebesoy ile Ali Çetinkaya arasında bir kot farkı var. Oradan girdiğinizde halk pazarı kültürümüzün bir parçası olarak yaşamak zorunda. Teknik ve bilimsel çalışmalar neticesinde bir planlama yaptık” dedi.

Kiralar gözünüzü korkutmayacak

Hiçbir esnafı diğerinden ayırt etmediklerini vurgulayan Türel, şunları aktardı: “Eşitlik ilkesine dayanarak metrekaresine göre bir teklif sunacağız. Evet derseniz çalışmalara başlayacağız. Önce kat kurası çekeceğiz. Tabi şerefiye farklı olacak. Takdir edersiniz ki bir zemin kattaki şerefiyesi yüksek olan bir dükkânla başka daha az şerefiyesi olan bir dükkânla kira bedelleri eşit olmayacak. Her dükkânın kira bedeli eşit olmaz. En azından giriş katı farklı olur üst katlar farklı olur. Kira bedellerini henüz netleştirmedik. Sizin gözünüzü korkutacak kira bedelleri olmayacak ama bugünkü kira bedellerinizin de olmayacağı aşikar.”

Anlaşamayanlar kura ile birleşecek

15 gün içinde kat kuralarının çekileceğini söyleyen Türel, şöyle konuştu: “Ardından 15 gün daha süre tanıyacağız. Belki birleşmeler olabilir. Diyelim ki 5 metrekare yeriniz var. Dükkân 10 metrekare. Bir 5 metrekarelik daha yanınıza ortak bulmanız lazım. Tanıdığınız eski komşunuz olabilir. Anlaşırsanız mesele yok arkadaşlar. Noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek dükkânı size paylaştıracağız. Diyelim ki anlaşamadınız. Yapılacak iş belli.

O katı kura çekenlerin hepsini belirlemiş olacağız. Kişinin metrekaresi dükkân için yetiyorsa mesele yok. Metrekaresi yetmiyor eksik kalıyorsa bir sonrakini ona otomatik olarak bir hissedar yapmak suretiyle dükkânlarını kura ile birleştirmiş olacağız. Önemli olan sizin gönüllülük ilkeniz. Sırasıyla arka arkaya metrekareleri birleştirenler komşu olacak. Bundan başkada zaten yapılabilecek daha ideal bir çözüm yok. Sözde kararda milletin. Yürü başkan diyorsanız yürür yola devam ederiz.”

3 katta 211 dükkân olacak

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, toplantıda yaptığı sunumda, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde halk pazarı ve festival çarşısı esnafının

alt zemin 64, zemin 75, birinci kat 72 dükkan olmak üzere toplam 211 dükkana sahip olacağını söyledi. Erçin, esnafın toplamda 2 bin 196 metrekarelik ticari alana yerleştirileceğini kaydetti. Bedrullah Erçin, esnafın önerileri doğrultusunda yerleşim planında alt zemin katında gıda, zemin katında hediyelik eşya, gsm operatörleri, birinci katta da konfeksiyon dükkanlarının olacağını belirtti.

Toplantı sonunda halk pazarı ve festival çarşısı esnafı önerilen plana tam bir mutabakat ile destek verdi.