Halk Et Satış Mağazası 11 Aralık'ta Antalya'da açılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, halka ekonomik ve sağlıklı et sunacağı ilk satış mağazasını 11 Aralık Çarşamba günü Kepez'in Zafer Mahallesi'nde açıyor. Başkan Muhittin Böcek, Halk Et ile etin ekonomik, gıda güvenliğine uygun, hijyen ortamdan Antalyalıların sofrasına geleceğini söyledi.
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla açılması talimatını verdiği satış mağazalarının ilki Kepez Zafer Mahallesi'nde 11 Aralık'ta açılıyor. Başkan Böcek, projenin yürütücüsü ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz ile birlikte Halk Et Satış Mağazası'nı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
'SÖZÜMÜZ VARDI'
Vatandaşın bütçesini zorlamadan ekonomik et alabilmesine imkân sağlayacak projenin hayata geçirilmesi konusunda Antalyalılara verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, “Sevgili hemşerilerimize seçim öncesi sözümüz vardı. Yerelden kalkınacağız, kırsaldan kalkınacağız demiştik. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET olarak 11 Aralık itibarıyla Halk Et satışlarımız başlayacaktır. Hemşerilerimizin sofrasına gıda güvenliği içinde, hijyen ortamda uygun fiyatlı et girecektir. Ardından diğer ilçelerimizde Halk Et projemiz devam edecek. Sevgili hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
TÜKETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK
Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET, Antalyalı besicinin hayvanını ilk elden alacak. ANET tesislerinde sağlıklı ortamda kesimi yapılan hayvanlar, yine Halk Et Satış Mağazaları vasıtasıyla Antalyalılara ulaştırılacak. Üreticiden tüketiciye sağlıklı gıda zinciri ile ekonomik et imkanı sunulacak.
TÜM İLÇELERDE AÇILACAK
ANET tarafından ilk etapta Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde olmak üzere 3 adet et satış mağazası açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazaları süreç içerisinde tüm ilçelere yayılacak.
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Man City
|15
|32
|3. Leicester City
|14
|32
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Crystal Palace
|15
|21
|6. Tottenham
|14
|20
|7. Wolverhampton
|14
|20
|8. Sheffield United
|14
|19
|9. Arsenal
|14
|19
|10. M. United
|14
|18
|11. Burnley
|15
|18
|12. Bournemouth
|15
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6