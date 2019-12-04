Halk Et Satış Mağazası 11 Aralık'ta Antalya'da açılıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla açılması talimatını verdiği satış mağazalarının ilki Kepez Zafer Mahallesi'nde 11 Aralık'ta açılıyor. Başkan Böcek, projenin yürütücüsü ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz ile birlikte Halk Et Satış Mağazası'nı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'SÖZÜMÜZ VARDI'

Vatandaşın bütçesini zorlamadan ekonomik et alabilmesine imkân sağlayacak projenin hayata geçirilmesi konusunda Antalyalılara verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, “Sevgili hemşerilerimize seçim öncesi sözümüz vardı. Yerelden kalkınacağız, kırsaldan kalkınacağız demiştik. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET olarak 11 Aralık itibarıyla Halk Et satışlarımız başlayacaktır. Hemşerilerimizin sofrasına gıda güvenliği içinde, hijyen ortamda uygun fiyatlı et girecektir. Ardından diğer ilçelerimizde Halk Et projemiz devam edecek. Sevgili hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TÜKETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET, Antalyalı besicinin hayvanını ilk elden alacak. ANET tesislerinde sağlıklı ortamda kesimi yapılan hayvanlar, yine Halk Et Satış Mağazaları vasıtasıyla Antalyalılara ulaştırılacak. Üreticiden tüketiciye sağlıklı gıda zinciri ile ekonomik et imkanı sunulacak.

TÜM İLÇELERDE AÇILACAK

ANET tarafından ilk etapta Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde olmak üzere 3 adet et satış mağazası açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazaları süreç içerisinde tüm ilçelere yayılacak.