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Halı tarlasında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtılar

Anadolu'nun kültürel zenginliğini gösteren yağlı boya tablolarını aratmayacak görüntülerin ortaya çıktığı halı tarlalarında çalışanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtılar.

ANTALYA 21.08.2019, 10:37 Melike Temir
Halı tarlasında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtılar
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DÖŞEMEALTI'NIN kültürel zenginliklerinin yanı sıra iklim avantajı nedeniyle de farklı illerde dokunan halılar Döşemealtı'na getirilerek Toros Dağlarının etrafındaki tarlalarda güneş altında pastel renge dönüştürülüyor. Yüz binlerce dönüm arazi üzerine tek tek serilen on binlerce halı, bir yandan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gösterirken, diğer yandan da ortaya yağlı boya tablolarını aratmayacak görüntüler çıkıyor. Halı tarlasının bölgedeki mahalle sakinlerinden oluşan çalışanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi muhteşem bir çalışmaya imza attı. Halı tarlası çalışanları, rengarenk halıların arasında 20 metrekarelik Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri açıp, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

#halı tarlası #atatürk posteri #Türk bayrağı
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