Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

ANTALYA'DAN bu yıl hac vazifesi için kutsal topraklara gidecek olan 1453 hacı adayından dün yola çıkan 171 kişilik kafile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve protokol üyeleri tarafından uğurlandı.. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Türel, “Dualarınızı eksik etmeyin. Oradaki ibadetlerinizi sağlıkla ifa edin, Allah haccınızı kabul eylesin” dedi.

Antalya’da bu yıl 1453 hacı adayı hac vazifesi için yola çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, kutsal topraklara gidecek olan ilk hacı kafilesi için Antalya Havalimanı’nda

uğurlama töreni düzenlendi. 171 hacı adayının uğurlandığı törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Müftüsü Osman Artan, hacı adayları ve aileleri katıldı. Başkan Türel, yaptığı konuşmada “Son derece hayırlı bir yolculuğun arifesindesiniz. Bu kutlu yolculukla hepinize Allah’tan sağlık, huzurlu bir yolculuk, selametle gidiş geliş nasip etmesini diliyorum” dedi. Türel, hacı adaylarına içerisinde seccade, tesbih, eşarp, bone, el havlusu, zikirmatik, namaz takkesinin bulunduğu hac paketini takdim etti. Dualarınıza ihtiyacımız var Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmenin birçok vatandaşın arzu edip yerine

getiremediği önemli bir görev olduğunu belirten Menderes Türel, hacı adaylarına şöyle seslendi: “Bu görev sizlere nasip oluyor. Dualarınızın kabul olmasını Allah’tan niyaz

ediyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah bütün dualarınızı kabul etsin inşallah. Dualarınızda bizleri de ihmal etmeyin. Bizleri de dualarınıza dahil ederseniz, bizimde en çok duaya ihtiyacımız var.”Peygamberimize selamlarımızı iletin Kendisine de umre vazifesini yerine getirmenin nasip olduğunu belirten Türel, “İnşallah biz

de sizler gibi Hac faraziyesini de en kısa zamanda yerine getirmiş oluruz. Peygamber efendimizi ziyaret edeceksiniz. Bizim selamlarımızı da lütfen götürünüz. Allah Haccınızı kabul etsin. Dualarınızı eksik etmeyin” diye konuştu.

Maneviyatı en yüksek yolculuk Törene katılan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun selamlarını ileterek şunları söyledi: “Bu yolculuk maneviyatı en yüksek olan yolcuklardandır.Ülkemizin birlik, bütünlüğü ve şehitlerimiz için de dualarınızı bekliyoruz. Allah dualarınız, ibadetlerinizi kabul etsin.”Ardından hacı adayları İl Müftüsü Osman Artan’ın ettiği dua eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 14:10