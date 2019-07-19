Güver Uçurumu Kanyonu dilek ağacına çevrildi

DÖŞEMEALTI ilçesinde Antalya-Korkuteli karayolu üzerindeki Düzlerçamı Milli Parkı'nda yer alan Güver Uçurumu Kanyonu, 150 metre derinlikteki yaklaşık 2 kilometre uzunluğuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yüzey suyunun karstik araziyi aşındırması ile 1 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen kanyon, doğal güzelliği ve çam ormanıyla yoğun ilgi görüyor. İlginç doğal yapısı ve güzelliğiyle hayran bırakan kanyonun seyir terasına çıkan ziyaretçiler, manzaranın keyfini sürüp, fotoğraf çektiriyor.



1 MİLYON YIL SONRA DİLEK AĞACI OLDU



Bazı ziyaretçilerin, seyir terasında uçurumun kenarındaki ağaç ile çalılara peçete, kağıt mendil, ıslak mendil, kurdele ve bez parçaları asıp dilekte bulunması, eşsiz manzaralı kanyonda ilginç görüntü oluşturdu. Dertlerine çare bulunması için çok sayıda ağaç ve çalıya genellikle ıslak mendil, poşet ve naylon parçası asarak dilekte bulunanların farkında olmadan doğayı kirletmesine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Uçurum kenarındaki korkulukları aşıp, düşme tehlikesine rağmen çalılara dilek asıldığı da gözlendi. Turistlerin de şaşkınlıkla karşıladığı dallara bez bağlayarak dileğin yerine gelmesi inancının, kanyondaki çalılarda nasıl başladığı ise merak konusu oldu.



MÜFTÜ ARTAN: GÜNAH



Antalya Müftüsü Osman Artan, ağaçlara bez bağlayarak dilekte ve istekte bulunulmasının yanlış bir inanış olduğunu söyledi. Ağaç ya da çalıların veya başka bir şeyin kutsallaştırılarak dilekte bulunulmasının dinen uygun olmadığına dikkati çeken Artan, "Dinimiz kesinlikle bunu yasaklamıştır. Bunlar tamamen batıl hurafelerdir. Ağaçlara kutsal sanarak bez bağlamak, bir şey istemek yanlıştır. Ağaçlardan bir şey elde edileceği, isteklerin yerine geleceğini zannedenler yanılırlar. Bu şekilde günaha girdiklerinin bilinmesinde fayda var. Bunu bazen örf veya şaka gibi yapanlar da var. Bunun şakası ya da örf gibi uygulanması yanlıştır" diye konuştu.