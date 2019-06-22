Güver Kanyonu'ndaki çöp yığınları iç sızlatıyor

ANTALYA-Korkuteli Karayolu üzerinde Döşemealtı İlçesi’nde Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Güver Uçurumu Kanyonu, 2 kilometre uzunluk, 30 metre genişlik ve 115 metre yüksekliğe sahip. 1 milyon yılda oluştuğu düşünülen kanyonun içinden 3 ayrı çay akıyor. Kızılçam, ardıç, pırnal meşesi, keçiboynuzu ve sakız ağaçlarıyla alageyik, karaca, dağ keçisi, yaban domuzu, tilki, porsuk, tavşan, üveyik ve kartal gibi canlı türleriyle bölgenin en yakın ve güzel kanyonlarından biri olan kanyon, yüzlerce doğasever ve turisti ağırlıyor. Seyir terasları, piknik yapılabilen alanları, dağ bisikleti, yürüyüş ve kamp aktivitelerine olanak sunan Güver Uçurumu Kanyonu’nun son yıllardaki bakımsız görüntüsü tepki çekiyor. Kanyona giden yol üzerinde biriken çöpler arasında pet şişeler, teneke kutular, cam şişeler, plastik poşetlerin yanı sıra moloz ve hayvan kemikleri bile görmek mümkün. Çöpten yayılan ağır koku içinde kanyonu gezen doğaseverler, gördükleri manzaraya isyan ediyor.



DAĞ BİSİKLETİ, YÜRÜYÜŞ, KAMP VE PİKNİK İÇİN UYGUN BİR ALAN



Yıllardır bölgede yürüyüş yaptıklarını belirten dağcı ve rehber Cuma Gök, “Kanyon şehir merkezine çok yakın. 20 kilometre uzaklıkta. Antalya-Korkuteli yolundaki ayrımdan sonra 7 kilometre sonra kanyona ulaşılıyor. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri" dedi. Kanyonda pek çok yürüyüş rotasının yanı sıra özellikle dağ bisikleti için uygun rotalar bulunduğunu belirten Gök, “Şehir merkezine yakın olduğu için bisikletçiler burayı tercih ediyor. 5 metreden 50 kilometreye kadar çeşitli zorluklarda rotalar var" diye konuştu.



'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İÇİMİZİ ACITIYOR'



Güver Uçurumu Kanyonu’ndaki çevre kirliliğinin bir doğasever olarak içini acıttığını belirten Gök, “Maalesef bu konuda çok eğitimsiziz. Gittiğimiz her yerde çöplerle karşılaşıyoruz. Yol boyunca çöpler var. Çöp konteynerleri olmasına rağmen maalesef çöpler yerlere atılmış. Lütfen ne olur dikkat edelim. Çöplerimizi geri götürmek bizim görevimiz olsun. Bu doğa hepimizin. Sadece günlük düşünmeyelim. Çocuklarımıza bırakacağımız bu ormanları korumamız gerekir" dedi.



'ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA GELDİĞİM BİR BÖLGE'



Antalyalı mimar Buğra Kayalı (39) ise çocukluğundan bu yana doğa yürüyüşü ve dağ bisikleti için Güver Uçurumu Kanyonu’na geldiğini belirterek, “Burası sakin bir yer. Antalya’ya çok yakın olmasına rağmen aslında çok bilinmeyen bir yer" dedi. Kanyonun eski halini çok iyi bildiğini kaydeden Kayalı, “O dönemlerde insanlar buraya pikniğe gelirdi. Doğayla baş başa olurlardı" diye konuştu.



'ESKİ HASSASİYET YOK'



Kanyonun son yıllardaki halinin çok bakımsız olduğunu vurgulayan Kayalı, “Maalesef her yerde çöpler var. İnsanımızda eski hassasiyet yok. Yol boyunca çöpler birikmiş. Biz grup olarak geldiğimiz zaman bu çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Ama bizim çabamızla olacak iş değil. Hem insanları bilinçlendirmemiz gerekir hem de yetkililerin buna müdahale etmesi gerekir. Öncelikle buraya gelen insanların çöplerini toplamaları, geri götürmeleri ya da uygun bir yere koymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.