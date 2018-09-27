Güvenli eğitim seferberliği

KAŞ Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, önce taşımalı eğitimde öğrenci taşıyan servis şoförlerine eğitim verdi. Bölge bölge verilen eğitimde sürücülerin uyması gereken kurallar ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Taşıtlarda bulunması gereken okul taşıt levhası, dur levhası, otomatik kapı, ilk yardım çantası, her koltukta emniyet kemeri olması, araçların fenni muayenelerinin yapılması gibi konular konusunda araç sürücüleri uyarıldı. Sürücülere, öğrencilerin iniş binişlerinde neler yapacakları, öğrencilerin emniyet kemeri bağlaması, öğrenciye karşı davranışlar, hız sınırlarına uyma, güvenli sürüş konusunda, Başçavuş Arif Kara tarafından eğitim verildi. Bilgilendirme ve uygulama yapıldı. Ardından bir süre sonra tüm Kaş'ta servis araçlarının denetimi yapıldı. Kontrollerde 5 araç trafikten men edildi. 18 araca caza yazılarak, kısa sürede eksikliklerin giderilmesi istendi. Jandarma trafik timi ekipleri her okulda öğrencilere uygulamalı eğitim vermeye başladı. Trafik işaretleri, trafik ışıkları, yaya geçitlerini kullanma, karşıya geçme, emniyet kemeri takma gibi konularda eğitim veriliyor. Jandarma ve trafik timi ekipleri okul yakınlarındaki metruk ve boş binalarda kulübelerde uyuşturucu aradı. Jandarma yetkilileri, "Yapılan çalışmaların tümü öğrencilerin güven içinde eğitim görmesi için yapılıyor. Çalışmalar ve kontroller kesintisiz eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Servisler yasa ve yönetmenliklere uyacak. Uymayanlara da gerekli cezai işlem yapılacak" dedi.