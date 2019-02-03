Guti'den 35 bin beğenili Antalya fotoğrafı

Beşiktaş yardımcı antrenörü İspanyol Guti Hernandez'in sosyal medyadan yaptığı Antalya paylaşımı 35 bin beğeni aldı.

Guti'den 35 bin beğenili Antalya fotoğrafı
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SPOR Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi dün Antalya'ya geldi. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından, Real Madrid ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Guti Hernandez, sosyal medyadaki hesabından Antalya fotoğrafı paylaştı. Instagram'da 619 bin takipçisi bulunan İspanyol Guti Hernandez paylaşımında, "Ne kadar da güzelsin Türkiye. Biz Antalya'dayız. Yarın maçımız var" sözleriyle yaptığı paylaşımı 35 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum aldı.

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