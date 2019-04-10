Gurmeler yemekte buluştu

Gastronomi sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Chaine des Rotisseurs Derneği ve OMGD Antalya yöneticileri, üyeleri ve misafirleri, düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Gurmeler yemekte buluştu
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CHAİNE des Rotisseurs Derneği ve OMGD Antalya yöneticileri ve üyeleri Perge Körfezi'nde bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. Görevleri içecekleri tatmak ve bunları uygun yemeklerle eşleştirmek olan Chaine des Rotisseurs-OMGD üyesi degüstatörler, ABD, Hindistan, Tayvan, Venezuela, İrlanda'nın çeşitli içecek markalarını tadımladı. Dernek yöneticileri, ADCO adlı şirketin Türkiye Satış Direktörü Alpaslan Bayözhal, Akdeniz Bölge Müdürü Fatma Kozan ve Ürün Müdürü Umut Anamotya'ya sunumları nedeniyle teşekkür etti. Antalyalı gurmeler içecek tadımından sonra düzenlenen geleneksel yemekte ise otelin mutfak ekibi tarafından şarap yemek eşleştirmesi yapılan menünün tadına baktı. Chainedes Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı M.Nihat Tümkaya, otel müdürü Ersin Özdemir'e otel yiyecek-içecek müdürü Özgür Aksoy ve mutfak şefi Erdoğan Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek derneğin plaketlerini sundu.

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